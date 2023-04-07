Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa будуть виготовляти танкові снаряди

7 апреля 2023, 9:15

Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

Це відбулося у рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща.

Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері.Нагадаємо, нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.