Україна та Польща підписали меморандум щодо виробництва озброєння

7 февраля 2025, 8:45

Його підписали «Укроборонпром» та Польська зброярська група (PGZ). Угода про співпрацю зокрема передбачає виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення напрямку ППО.



Також йдеться про напрацювання механізмів для залучення інвестицій, які передбачені Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).