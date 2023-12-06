Швеція та США підписали угоду про оборонну співпрацю

6 декабря 2023, 13:45

На порозі вступу до НАТО Швеція підписала з Вашингтоном угоду про оборонну співпрацю, яка надасть Сполученим Штатам доступ до всіх військових баз по всій скандинавській країні.

«Угода створює кращі умови для надання Сполученими Штатами підтримки Швеції в разі кризи чи війни, і це також буде корисно для стабільності в усій північній Європі, коли вона набуде чинності», — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.Йонсон заявив, що це не означає, що "будуть використовуватися всі 17 місць", але "там, де це найбільш важливо з військової точки зору, щоб мати можливість зберігати оборонне обладнання".«Єдине, що краще, ніж мати Швецію як друга, — це мати Швецію як союзника», — сказав міністр оборони США Ллойд Остін перед підписанням угоди.