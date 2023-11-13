Держспецзв’язку, НКЦК та ENISA підписали угоду про співпрацю

13 ноября 2023, 16:45

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО України уклали Робочу угоду з Агентством Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA).



Вторгнення росії в Україну стало переломним моментом для глобального кіберпростору і підтвердило необхідність посилення і розширення міжнародного співробітництва. Угода про співпрацю закріплює результати обговорень, розпочатих минулого року у Варшаві під час Діалогу Україна-ЄС з питань кібербезпеки, а також стане ключовим питанням під час наступної зустрічі.



Угода передбачає короткострокові структуровані заходи співпраці, а також відкриває шлях до довгострокового узгодження політики кібербезпеки та підходів до її реалізації.



Зокрема, це:



✔️Підвищення обізнаності та розбудова потенціалу для посилення кіберстійкості: забезпечення участі представників третіх країн у навчаннях або тренінгах з кібербезпеки на рівні ЄС, можливі відрядження, обмін та просування інструментів і програм з підвищення обізнаності в галузі кібербезпеки.



✔️ Обмін найкращими практиками для забезпечення гармонізації законодавства та імплементації (серед іншого – NIS2 у кіберсфері, а також у таких секторах, як телекомунікації та енергетика).



✔️ Обмін знаннями та інформацією щодо ландшафту загроз кібербезпеці для підвищення загальної обізнаності про ситуації тощо.



«Зловмисна маніпуляція інформацією та кібератаки є ключовим елементом агресії росії проти України. Відому гібридну тактику росія використовує в новому великому масштабі, націлившись не лише на Україну, а й на Європейський Союз. Це робить Угоду про посилення співпраці у сфері кібербезпеки ще більш важливою. Ця Угода є ще одним важливим компонентом нашої загальної підтримки, спрямованої на допомогу Україні в захисті від росії, і нашої довгострокової відданості безпеці України», – зазначив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.



«Широке застосування кібератак у російській агресивній війні зустріло запеклий і стійкий захист з боку наших українських партнерів, що також значно підвищило наш власний рівень обізнаності та підготовки в ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цієї Угоди – першої робочої домовленості ENISA з партнером з-поза меж ЄС – у прагненні підвищити загальний рівень кібербезпеки в Європі та як внесок у подальшу підтримку України з боку ЄС», – сказав виконавчий директор Агентства Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) Юхан Лепассаар.



«Це історичний день для нашої держави, та, безумовно, важливий крок на шляху вступу України до Європейського Союзу. Співпраця з Європейським агентством з кібербезпеки (ENISA) відкриває нові можливості для зміцнення взаємодії у сфері кібербезпеки та обміну найкращими практиками з країнами ЄС. Що особливо важливо зараз, коли Україна – на передовій світової кібервійни, яку рф веде проти нас. Об'єднання зусиль укріпить європейську систему кібербезпеки, а наша держава братиме участь у формуванні стратегічних підходів та виробленні нових політик у сфері кібербезпеки та кібероборони на міжнародному рівні», – зазначив Секретар РНБО України Олексій Данілов.



«Ми високо цінуємо співпрацю з ENISA та підтримку, яку країни ЄС надають Україні. Кіберпростір став повноцінною складовою війни, яку росія розпочала проти України. Ця війна також дала всьому світу чітке розуміння того, що цивілізований світ тільки разом може протистояти агресії в кіберпросторі. Ми готові обмінюватися інформацією та ділитися досвідом України у першій у світі кібервійні, щоб допомогти кожній країні стати сильнішою перед обличчям нових загроз», – підкреслив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.