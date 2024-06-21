Держспецзв’язку відкрила перший Кваліфікаційний центр з кібербезпеки

21 июня 2024, 13:15

Відкриття Кваліфікаційного центру сприятиме впровадженню сучасної системи професійної сертифікації кіберспеціалістів, що враховує кращі світові практики, зокрема Cybersecurity Workforce Framework USA (NICE NIST 800-801) та Європейської рамки навичок з кібербезпеки (ECSF ENISA).

Наша мета - сформувати в Україні спроможний, систематизований та професійний ринок праці в галузі кібербезпеки.Вже зараз фахівці можуть підтвердити свої навички та компетенції у Кваліфікаційному центрі за двома новими професійними стандартами - “Розробник безпеки інформаційних систем” та “Адміністратор безпеки мережі та систем”, надалі планується розширення переліку доступних кваліфікацій.Вдячні Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» за підтримку при розробці стандартів та створенні Кваліфікаційного центру.