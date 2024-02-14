Україна посилює стійкість у кіберпросторі через професійну підготовку

14 февраля 2024, 13:45

Розвиток системи підготовки фахівців та професійної сертифікації кадрів в галузі безпеки інформації та кіберзахисту — актуальне завдання для посилення кіберстійкості України.

Про це, виступаючи на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки, сказав заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.Він підкреслив, що повномасштабному вторгненню росії в Україну передували кібератаки на державні, банківські та інші установи, критичну інфраструктуру. Наша країна фактично стала майданчиком російських кібероперацій та набула значного досвіду протидії ворожим атакам у кіберпросторі. Однак, враховуючи тенденції до збільшення таких атак, в Україні відчутний дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері кібербезпеки. Одним із базових шляхів розв'язання цієї задачі, є необхідність створення системи професійної підготовки та сертифікації кадрів відповідно до професійних стандартів.«До 2021 року, в Україні були лише дві професії в галузі кібербезпеки, цього було критично мало для того, щоб відповідати сучасним реаліям інформаційного протиборства у кіберпросторі. Саме тому Держспецзвʼязку формує Національну рамку кваліфікації з кібербезпеки України, відтак протягом 2021-2023 років було внесено до державного класифікатора професій – 27 сучасних професій. Також, протягом 2023-2024 року, робочими групами при Держспецзвʼязку розроблено 21 відповідний професійний стандарт. Це завдання було виконано, враховуючи потреби ринку праці у сфері інформаційних технологій та їх безпеки», — зазначив заступник голови Держспецзвʼязку Олександр Потій.