Україна покращує якість підготовки професійних кадрів у галузі кібербезпеки

9 мая 2023, 11:15

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України і Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 5 травня 2023 року підписали Меморандум про співпрацю.

Задля неупередженої та достовірної експертизи якості підготовки відповідних фахівців у закладах освіти представників Держспецзв’язку залучатимуть як експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.Крім того, при проведенні експертизи освітньо-професійних програм (ОПП) у галузі кібербезпеки та захисту інформації, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури, окрему увагу буде приділено націленості та збігу ОПП із конкретною професією.За ініціативи Держспецзв’язку сформована нова національна рамка професійних кваліфікацій у галузі кібербезпеки та захисту інформації. Проведена гармонізація професій із міжнародними стандартами. Розроблено вже шість найбільш актуальних професійних стандартів, які перекривають 14 різнорівневих посад у сфері кібербезпеки та захисту інформації. Всі інші стандарти – у процесі розроблення, і провідні ВНЗ, які підтримують власну репутацію та основною метою визначили для себе високий професійний рівень випускників, вже з цієї осені можуть впровадити модифіковані ОПП відповідно до конкретної професії в галузі.Держспецзв'язку відкрита до співпраці із такими закладами освіти будь-якої форми власності, готова консультувати щодо особливостей і детального наповнення конкретних стандартів та професій.Завдяки спільній роботі вишів, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Держспецзв’язку, при якісній роботі експертів під час акредитації ОПП реальний сектор отримає таких випускників, які одразу будуть спроможні професійно працювати у сфері кібербезпеки та захисту інформації.