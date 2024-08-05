На які спеціальності вступають українці у Польщі?

5 августа 2024, 14:45

Все більше українських студентів обирають Польщу для здобуття вищої освіти завдяки якісній освіті, близькості до України, доступним цінам та різноманіттю спеціальностей.



Інформаційні технології (IT): Популярна сфера, що охоплює програмування, кібербезпеку, дані та штучний інтелект.