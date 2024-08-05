Все більше українських студентів обирають Польщу для здобуття вищої освіти завдяки якісній освіті, близькості до України, доступним цінам та різноманіттю спеціальностей.
Інформаційні технології (IT): Популярна сфера, що охоплює програмування, кібербезпеку, дані та штучний інтелект.
5 августа 2024, 14:45
На які спеціальності вступають українці у Польщі?
Все більше українських студентів обирають Польщу для здобуття вищої освіти завдяки якісній освіті, близькості до України, доступним цінам та різноманіттю спеціальностей.
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