20 марта 2024, 12:15

Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу

Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса  OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post. Вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.

Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до  пересилки  через  кордон.

Щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

·        обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн

·        натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу».

·        заповнити свої ПІБ українською та  обрати місто та відділення Nova Post у Польщі.

·        сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн.

·        очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка.

Нагадаємо, що в Польщі працюють 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка по всій країні та є можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.
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