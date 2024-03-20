Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу

Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post. Вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.
Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.
Щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:
· обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн
· натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу».
· заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі.
· сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн.
· очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.
Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка.
Нагадаємо, що в Польщі працюють 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка по всій країні та є можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.