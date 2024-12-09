Uber запускає таксі для неповнолітніх

9 декабря 2024, 10:45

Батьки та опікуни можуть запропонувати підліткам 16–17 років створити спеціальний обліковий запис у додатку Uber, який дозволить їм самостійно замовляти поїздки.



Поїздки по цій опції здійснюють тільки найрейтинговіші та найдосвідченіші водії, а батьки мають можливість перегляду маршруту в режимі реального часу.