16 января 2026, 18:15

YouTube розширює функцію батьківського контролю в Україні та світі

YouTube оголосив про запуск масштабного пакета інструментів та стандартів, розроблених, щоб надати батькам більше можливостей для контролю над тим, що їхні діти дивляться на платформі.



Серед них — нові функції, які дозволяють батькам налаштовувати час перегляду YouTube Shorts. Це перше подібне рішення в індустрії, яке надає контроль безпосередньо батькам. Також тепер можна створити обліковий запис для дітей або підлітків у мобільному застосунку YouTube лише кількома дотиками.



Д-р Гарт Грем, глобальний керівник YouTube Health, зазначив: “Ми віримо, що дітей потрібно захищати у цифровому світі, а не відгороджувати від нього. Саме тому надання ефективних вбудованих інструментів є надзвичайно важливим, адже батьки відіграють ключову роль у встановленні правил цифрового життя своєї родини. Спираючись на відгуки батьків та поради незалежних експертів, ми надаємо сім'ям ще більше інструментів захисту, які підходять саме їм. Це результат десятиліть інвестицій у створення здорового середовища для молоді на YouTube”.



Що нового з’явиться в налаштуваннях?



Додаткові інструменти для усвідомленого перегляду: Тепер батьки можуть встановити ліміт часу на Shorts або навіть вимкнути стрічку (таймер на нуль) — наприклад, коли дитині потрібно зосередитися на навчанні, і змінити ліміт на 60 хвилин під час тривалої поїздки.Також можна буде налаштувати власні нагадування про час сну та перерву (на додаток до вже існуючих стандартних налаштувань)



Спрощений доступ до контенту відповідно до віку: Новий процес реєстрації та швидке перемикання між сімейними профілями гарантують, що кожен бачитиме лише відповідний віку контент та персоналізовані рекомендації.



Стандарти високоякісного контенту для підлітків: Нові принципи, розроблені спільно з Центром науковців та сторітелерів UCLA за підтримки експертів з Університетського коледжу Лондона (UCL), Американської психологічної асоціації та Бостонської дитячої лікарні, вони стануть основою для системи рекомендацій YouTube, пропонуючи підліткам цікавий, безпечний та пізнавальний контент.

