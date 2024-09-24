24 сентября 2024, 10:45

У Пакистані батько встановив камеру на голову дочки з метою "її безпеки"

Дівчину навіть запросили на інтерв'ю в місцеве ЗМІ, де запитали, як вона ставиться до таких заходів безпеки, на що вона відповіла, що заперечень проти рішення батька у неї бути не може.


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