У Пакистані батько встановив камеру на голову дочки з метою "її безпеки"

Дівчину навіть запросили на інтерв'ю в місцеве ЗМІ, де запитали, як вона ставиться до таких заходів безпеки, на що вона відповіла, що заперечень проти рішення батька у неї бути не може.
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