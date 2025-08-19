Франція виступила проти демілітаризації України

19 августа 2025, 9:45

Франція проти демілітаризації України, якої вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, заявив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Посадовець наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися гарантіями безпеки для стримування російської агресії у майбутньому.Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та «коаліцією рішучих». Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання «демілітаризувати» Україну є неприйнятним, - заявив Аддад та наголосив, що Трамп підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки.