Франція затримала нафтовий танкер Boracay з тіньового флоту РФ

1 октября 2025, 9:15

Судно перебуває під санкціями Великої Британії та Євроcоюзу проти Росії.

На початку 2025 року його затримували в Естонії — у той час воно мало назву Kiwala. Тоді естонські ВМС виявили 40 недоліків, зокрема плавання без дійсного прапора країни. Після того як судно усунуло ці порушення, естонська влада його відпустила.Французький прокурор повідомив, що розслідування розпочали після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів. Наразі танкер стоїть на якорі поблизу Сен-Назера на північно-західному узбережжі Франції.