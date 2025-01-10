10 января 2025, 9:45

Велика Британія передасть Україні 30 тисяч FPV-дронів

Загальна сума допомоги складе $55 млн.

Фінансування контракту на постачання цих дронів буде надходити з Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.


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