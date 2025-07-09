Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії

9 июля 2025, 8:45

В Копенгагені з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду.

Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.Рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні - стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Я надзвичайно вдячний Данії за таку вагому допомогу українській оборонній промисловості, за своєчасні рішення та підтримку на високому рівні оборонної співпраці. Особливо вдячний Мортену Бьодскову за відкритість, довіру і чітке лідерство. Це надзвичайно цінно. Данія є справжнім другом для українського ОПК, нашим вірним союзником в боротьбі проти агресора. Україна, зі свого боку, докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів.