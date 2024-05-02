У Данії з січня 2027 року запровадять строкову службу для жінок

2 мая 2024, 8:45

Жінки й зараз мають право на строкову службу, але за бажанням. У майбутньому ж дівчата повинні будуть проходити військовий вишкіл на рівні з чоловіками.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен наголосив, що призовники відіграватимуть центральну роль у виконанні завдань збройних сил країни й посилять можливості національної мобілізації у разі складної безпекової ситуації, яка, за його словами, уже "виникає".Строкова служба триватиме до 11 місяців, які поділять на 5 місяців базової підготовки й ще 6 місяців оперативної служби. Наразі строкова служба в Данії триває 4 місяці.Щороку на службу планують призивати до 7500 призовників.У 2023 році на строкову службу в Данії призвали 4700 людей, з них кожна четверта - жінка".