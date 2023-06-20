20 июня 2023, 13:45

Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на €2,95 млрд

Пакет допомоги розрахований на 2023-2028 роки. Олексій Резніков подякував ексглаві міноборони Данії Мортену Бодскову, в.о. міністра оборони Трольса Лунду Пульсена та народу Данії.


Оцените новость:
  • 0 оценок