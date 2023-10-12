Данія розраховує передати перші F-16 України навесні 2024-го

12 октября 2023, 15:15

Міністр оборони Трольс Лунд Пульсен висловив сподівання, що Данія зможе надати перші літаки в березні-квітні, але ще є багато роботи.

"Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати першу допомогу Україні бойової авіації. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з ними на тих місцях, які вони мають стояти", — зазначив ТрольсМіністр наголосив на важливості, що Україна повинна мати можливість як утримувати винищувачі, так і захищати їх від атак московії."Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перший бойовий літак. Але це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшої підготовки. І не в останню чергу допоміжний персонал, який має обслуговувати літаки" — сказав міністр.