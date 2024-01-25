Данія спрямує понад 13 мільйонів доларів на зміцнення кіберзахисту України

25 января 2024, 10:15

Пожертва надається під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолює Естонія та Люксембург, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн.



"Кібератаки є невід'ємною частиною війни Росії в Україні. Росія використовує кібератаки, щоб послабити здатність України до самозахисту. Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції підписали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з питань оборони України. У зв'язку з цим Данія виділить 91 мільйон данських крон на пріоритетні кіберпроєкти ІТ-коаліції, які сприятимуть зміцненню загального кіберзахисту Збройних сил України", - йдеться у заяві.