Люксембург долучився до коаліції F-16

30 января 2024, 14:15

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив зі своїм колегою — Люком Фріденом та висловив вдячність прем’єру Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16.



Окрему увагу лідери зосередили на посиленні санкцій проти Росії та замороженні російських активів. Люксембург тут робить вагомий внесок.