Люксембург подтвердил передачу Украине шести разведывательных беспилотников

30 ноября 2022, 11:45

Люксембург подтвердил передачу ВСУ 6 разведывательных беспилотников Primoco One 150 чешского производства.

Встроенная система автопилота обеспечивает полностью автоматизированный взлет, посадку и автономное выполнение плана полета.Модель БПЛА One 150 компании Primoco UAV имеет максимальную взлетную массу 150 кг, время полета – до 15 часов, дальность от наземной станции – до 200 км, а общий диапазон беспилотника достигает 2000 км.

Уникальная особенность One 150 – полезная нагрузка 30 кг и возможность работы на большой высоте (до 3300 м. над уровнем моря).