Украина ведет закрытые переговоры со США о передаче истребителей F-16

20 сентября 2022, 11:45

Также речь идет о поставках ВСУ разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle, пишет Politico.

Существует проблема в том, что все это вооружение просят у США европейские союзники. Поставка 14 истребителей F-16 в Словакию уже отложена до 2024, в списке приоритетов остаются и поставки самолетов Тайваню. Впрочем, если план будет реализован, вероятно, что США подпишут контракт на создание, в частности, дополнительных систем Patriot для Киева вместо того, чтобы передавать те, что находятся на вооружении США.