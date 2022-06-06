6 июня 2022, 11:45

США могут продать Украине ударные БПЛА MQ-1C Grey Eagle, которые могут находиться в воздухе свыше 30 часов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три собственных источника, администрация Президента США Байдена планирует продать Украине 4 беспилотника MQ-1C Grey Eagle от компании General Atomics, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.Впрочем, как отмечают в издании, ситуация с БПЛА пока неоднозначна – Конгресс все еще может заблокировать продажу этих беспилотников Украине. Но, если соглашению дадут "зеленый свет", Украина получит БПЛА, который может находиться в воздухе свыше 30 часов, собирать огромный объем разведданных и нести до 8 мощных ракет Hellfire.Отмечается, что Администрация Джо Байдена планирует в ближайшие дни сообщить Конгрессу о потенциальной продаже Украине беспилотников MQ-1C Grey Eagle с последующим публичным объявлением о соглашении.