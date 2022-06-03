США могут продать Украине ударные дроны Gray Eagle, – Reuters

Один такой беспилотник может нести 8 ракет Hellfire. Он может находиться в воздухе до 30 часов и лететь на дистанцию в 400 км.
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