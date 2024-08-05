США провели польові випробування нових гіперзвукових ракет Dark Eagle

5 августа 2024, 9:45

Крім нещодавніх, Dark Eagle вже пройшов і інші випробування, включаючи комплексне вчення цього року на Тихоокеанському ракетному полігоні Кауаї, Гаваї.

Поточні випробування показали, що комплекс може інтегруватися з іншими бойовими підрозділами, а також системами командування та управління протягом тривалих періодів часу.У систему входить мобільна пускова установка із двома контейнерами, кожен із яких містить ракетний прискорювач. Ракета виштовхує плануючий корпус на велику висоту, з якою він під контролем летить до своєї мети, досягаючи приголомшливої ​​максимальної швидкості 17 махів!Тобто швидкість "Темного Орла" перевищує 22 тисячі кілометрів на годину (!!!), що дозволяє фактично просто пролітати повз системи ППО, ніби їх там і немає.