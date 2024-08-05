США провели польові випробування нових гіперзвукових ракет Dark Eagle

Крім нещодавніх, Dark Eagle вже пройшов і інші випробування, включаючи комплексне вчення цього року на Тихоокеанському ракетному полігоні Кауаї, Гаваї.
Поточні випробування показали, що комплекс може інтегруватися з іншими бойовими підрозділами, а також системами командування та управління протягом тривалих періодів часу.
У систему входить мобільна пускова установка із двома контейнерами, кожен із яких містить ракетний прискорювач. Ракета виштовхує плануючий корпус на велику висоту, з якою він під контролем летить до своєї мети, досягаючи приголомшливої максимальної швидкості 17 махів!
Тобто швидкість "Темного Орла" перевищує 22 тисячі кілометрів на годину (!!!), що дозволяє фактично просто пролітати повз системи ППО, ніби їх там і немає.