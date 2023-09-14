У Польщі провели випробування першого у світі поїзда на магнітній рейці

14 сентября 2023, 12:15

Польський стартап Nevomo випробував перший у світі поїзд на магнітній рейці, який може розвивати швидкість до 550 км/год.

Технологія Nevomo відрізняється від традиційного маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну залізничну інфраструктуру з невеликими змінами.Випробування проводилися на 720-метровій колії в Новій Сажині, Польща. Під час випробувань вагон поїзда розігнався до 135 км/год. На розробку технології Nevomo пішло близько трьох з половиною років.Ця технологія має потенціал революціонізувати залізничний транспорт, зробивши його більш ефективним і швидким.