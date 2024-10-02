Українська балістична ракета успішно пройшла випробування

2 октября 2024, 13:45

Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає пресслужба глави держави у вівторок, 1 жовтня.

Характеристики цієї ракети не озвучені, але, сподіваємося, вже незабаром ми про неї почуємо або в розрізі атаки на Кримський міст, або підриву російських військових аеродромів. Або інших важливих цілей, по яких нам не дають поки дозволу бити західною далекобійною зброєю.«Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», — сказав президент.