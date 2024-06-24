У Японії показали найшвидшого гуманоїдного робота у світі

24 июня 2024, 13:45

Компанія THK CO, LTD. представила високопродуктивного робота на виставці ICRA2024, яка пройшла в Йокогамі.



Повідомляється, що робот, який наразі перебуває в стадії розробки, розвинув швидкість 12,6 км/год.