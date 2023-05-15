15 мая 2023, 12:15

Чеські волонтери зібрали на РСЗВ Vampire та 365 реактивних снарядів для ЗСУ

RM-70 пройшла капітальний ремонт та готова до використання.  Волонтери збирали кошти у рамках ініціативи "Подарунок Путіну".


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