30 років разом: Vodafone дарує клієнтам подарунки до своєї річниці

5 июля 2023, 16:15

Vodafone відзначає 30-річчя мобільного зв’язку в Україні і дарує своїм клієнтам гігабайти мобільного інтернету.

30 років тому, в липні 1993 року в Україні був здійснений перший дзвінок по мобільному телефону. Перший Президент України Леонід Кравчук подзвонив послу України в Німеччині Івану Піскову. Пролунав цей дзвінок у мережі, яка нині працює під брендом Vodafone.

За 30 років компанія пройшла великий технологічний шлях розвитку: від першого дзвінка та смс до мільйонів терабайт трафіку, які щосекунди проходять через мережу Vodafone Україна. Компанія продовжує впроваджувати нові технологічні послуги та розвивати мережу, яка здатна поєднати мільйони україніців.



Щоб подякувати кожному клієнту, хто разом з Vodafone створює історію мобільного зв’язку в Україні, компанія підготувала подарунки. До дня народження мобільного зв’язку в Україні клієнти Vodafone отримають до 30 ГБ мобільного інтернету. Акція «30 років разом» доступна для клієнтів, які користуються послугами Vodafone та мають застосунок My Vodafone.



Як отримати подарунок

Протягом місяця, з 1 по 31 липня 2023 року подарунок з’явиться у застосунку My Vodafone у розділі «Для вас». Ті, хто ще не мають My Vodafone, можуть завантажити застосунок у Google Play чи App Store та отримати подарункові ГБ. З умовами акції можна ознайомитися на сайті https://www.vodafone.ua/30years