Vodafone Україна разом з абонентами допомогли вилікувати 263 дитини

1 октября 2024, 10:15

Благодійній програмі Vodafone Україна «Добра справа в подарунок» виповнюється 13 років.

До Всесвітнього дня серця, який відзначається 29 вересня, компанія поділилася результатами благодійної ініціативи та приєдналась до флешмобу задля підтримки дітей з вродженими вадами серця та залучення уваги до проблеми серцево-судинних захворювань.



За 13 років благодійної програми Vodafone «Добра справа в подарунок» врятовано 263 дитячих серця та перераховано понад 21 млн. гривень на операції дітям і покупку устаткування для дитячого відділення Інституту Серця.



«Найвища цінність для нас – це люди. Саме тому Vodafone Україна зосереджує свою увагу на підтримці і фінансуванні тих проєктів, які допомагають рятувати життя. Діти – це наше майбутнє. Й поки йде війна і винні в ній забирають життя наших дітей, ми рятуємо їх», – зазначила начальниця відділу зв’язків з громадськістю Вікторія Рубан.

Ідея благодійного проекту полягає в тому, що кошти, які раніше планувалися для придбання подарунків клієнтам на свята, Vodafone направляє на допомогу дітям, які потребують термінової операції по усуненню вродженої вади серця. Після хірургічного втручання діти отримують можливість жити здоровим повноцінним життям.Також клієнти Vodafone отримали можливість приєднатися до програми, направляючи на благодійність накопичені бонуси за програмою лояльності Vodafone Bonus.З лютого 2022 року в рамках програми «Добра справа в подарунок» клієнти Vodafone мають змогу обміняти бонуси, які отримують за користування мобільним зв’язком, також на допомогу українцям, постраждалим від бойових дій. Завдяки переказаним бонусам, Vodafone перерахував до благодійного фонду «Повернись живим» 10 мільйонів гривень.Благодійна програма «Добра справа в подарунок» реалізується в партнерстві МБФ «Українська Біржа Благодійності», Інститутом Серця МОЗ України, БФ «Добробут-Фундація» та МБФ «Повернись живим».Для підтримки дітей з вродженими вадами серця та залучення уваги до проблеми серцево-судинних захворювань 29 вересня – до Всесвітнього дня серця – співробітники Vodafone Україна приєднались до флешмобу «Одягни червоне – підтримай дітей з вродженими вадами серця» в рамках Національної соціально-інформаційної кампанії БФ «Твоя Опора» і закликають в цей день кожного вдягнути червоний одяг, щоб привернути увагу до важливості ранньої діагностики та лікування вродженої вади серця.Щоб приєднатися до флешмобу, необхідно зробити фото або зняти відео в червоному одязі, 29 вересня опублікувати пост чи сторіс на своїй сторінці із повідомленням про участь у флешмобі, залишивши хештеги в описі – #WorldHeartDay, #ВсесвітнійДеньСерця та задонатити на проект БФ «Твоя опора», мета якого – допомога у порятунку дітей з вродженими вадами серця.