9 марта 2022, 15:11

Vodafone продовжує нараховувати безкоштовні гігабайти та хвилини абонентам передплати, які не можуть поповнити рахунок.

Таким клієнтам оператор підключає 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ для доступу в інтернет.



Vodafone Україна автоматично відстежує, коли пакети послуг або кошти на рахунку закінчуються, і буде продовжувати нараховувати пакети послуг, щоб люди не залишалися без зв’язку. Фахівці компанії працюють цілодобово, через підвищене навантаження активація нових пакетів послуг може відбуватися з деякою затримкою.



Понад 5 мільйонів абонентів вже отримали безкоштовні послуги від Vodafone протягом тижня.