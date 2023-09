Перейти з передплати на контракт можна за кілька хвилин у My Vodafone

8 сентября 2023, 13:15

Vodafone запустив швидкий віддалений перехід з передплаченої форми обслуговування на контрактну. Тепер для цього не потрібно відвідувати магазин Vodafone.

Змінити форму обслуговування можна за лічені хвилини у застосунку My Vodafone з використанням застосунку Дія.



Для переходу на контрактний тариф потрібно обрати функцію «Порівняти тарифи», перейти у контрактні та обрати зручний для себе. Після вибору тарифу майбутні контрактні абоненти надають цифрову копію ID-картки через застосунок Дія та можуть підписати договір просто в застосунку My Vodafone.



Контрактні тарифи мають зазвичай більше наповнення – більші обсяги гігабайт, хвилин для розмов та SMS – за ту саму ціну, що пропонують тарифи передплати, наприклад, контрактний тариф Red Start за 175 грн на місяць пропонує 20ГБ швидкісного інтернету, безліміт на дзвінки у мережі Vodafone Україна, 200 хвилин на інші українські мережі та 200 SMS. Також нові користувачі контрактних тарифів отримують додаткову знижку на вартість тарифу протягом 3-6 місяців.



Суттєвою перевагою контрактних тарифів є можливість залишатись на зв’язку навіть якщо кошти на рахунку закінчились і оплатити послуги після їх використання. Також контрактна форма обслуговування забезпечує кращий захист номера від можливих посягань мобільних шахраїв. Адже на відміну від анонімних SIM-карт, прив’язка номеру до паспортних даних запобігає видачі SIM-карти третій особі.



Компанія продовжує розвивати застосунок самообслуговування, щоб зробити його ще більш зручним інструментом для користування мобільним зв’язком та управління своїм рахунком, номером та карткою. Віднедавна компанія зробила доступною також швидку заміну SIM на eSIM просто в застосунку My Vodafone. Завантажити My Vodafone можна в Play Market, App Store та в Huawei AppGallery.