Vodafone розширив лінійку тарифів, доступних у форматі eSIM

22 ноября 2023, 11:45

Відтепер всі тарифи Vodafone передплати доступні у форматі eSIM. Окрім Joice Pro, нові абоненти можуть придбати Joice Start, Joice Max або новий тариф-флагман – Vodafone Turbo.

Придбати новий номер з необхідним тарифом можна в інтернет-магазині Vodafone і протягом однієї години після оплати eSIM буде відправлена автоматично на вказану електронну пошту.

Клієнти, які вже користуються послугами Vodafone і хочуть змінити фізичну SIM на eSIM, можуть це зробити в застосунку My Vodafone або скористатись «підмінною» eSIM, яку також можна віддалено придбати в інтернет-магазині Vodafone.



Про технологію eSIM



eSIM дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Для цього в сучасних гаджетах виробники встановлюють мікрочіп, який дозволяє завантажувати цифрову SIM-карту шляхом сканування QR-коду. Таким чином, користувачі отримують можливість купувати або міняти SIM- карту віддалено, не витрачаючи час на похід до магазину для отримання фізичної карти.



Віртуальна SIM-карта має ще цілу низку переваг:

● eSIM дозволяє власникам mono-SIM пристроїв значно розширити можливості своїх гаджетів і використовувати в одному смартфоні кілька профілів – до 10 номерів (залежить від установок виробника);

● eSIM легко самостійно придбати та підключити онлайн;

● eSIM може використовуватися в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, в планшетах;

● eSIM забезпечує додатковий рівень безпеки. Її не можна пошкодити, втратити або витягнути зі смартфона.