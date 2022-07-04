Клієнти Vodafone можуть перенести свій номер на eSIM навіть за кордоном

4 июля 2022, 11:45

Клієнти Vodafone мають змогу віддалено перенести свій номер з SIM на eSIM, навіть знаходячись за кордоном.

Нова функція допоможе, якщо картка втрачена або необхідно змінити її формат. Тепер для заміни не треба знаходитись в Україні та йти в магазин, усе можна зробити віддалено.

Перш ніж скористатись цією опцією, варто перевірити, чи підтримує пристрій технологію eSIM. Для заміни формату картки на eSIM варто придбати спеціальний ваучер на сайті Vodafone. Заявку на заміну можна подати у застосунку My Vodafone: розділ Послуги // Доступні послуги // Операції з SIM-карткою // Заміна SIM-картки або за телефоном +380500400222. Співробітник Vodafone невдовзі зателефонує, щоб завершити процес заміни.Процедура заміни втраченої картки на eSIM дещо відрізняється. Після перевірки сумісності пристрою з новою технологією, потрібно придбати спеціальний ваучер на сайті Vodafone і зателефонувати на номер +380500400222. Дзвінки приймаються як з номерів українських, так і з номерів іноземних операторів, дзвінок на цей номер у роумінгу з номера Vodafone не тарифікується. Клієнти мають пройти ідентифікацію, надати інформацію з придбаного ваучера та надати персональні дані: ПІБ та номер документа, що посвідчує особу.Номер буде перенесено на нову eSIM-картку у період до 4 робочих годин після подачі заявки. Абоненту залишається активувати профіль eSIM у пристрої згідно інструкції на ваучері.Стан поточного рахунку, тарифний план і всі підключені послуги на момент заміни SIM-картки будуть перенесені на нову eSIM. Нагадаємо, що всі абоненти оператора, мають можливість безкоштовно користуватись послугою «Доступний Роумінг» від Vodafone, яка діє у 32 країнах світу, а це 10 ГБ інтернету, 100 СМС та 300 хвилин для вільного спілкування з близькими та рідними.