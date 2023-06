Зареєструвати мобільний номер тепер можна у MyVodafone через Дію

26 июня 2023, 8:45

Vodafone зробив інтеграцію між застосунками My Vodafone і Дія. Тепер клієнти Vodafone зможуть за допомогою цих двох застосунків зареєструвати свій номер швидко, безпечно, а головне – віддалено.

На відміну від контрактних абонентів, клієнти передплачених тарифів часто стикаються з необхідністю доводити приналежність картки – якщо хочуть заблокувати чи відновити загублену або пошкоджену SIM-картку, дізнатись PUK-код, якщо вичерпали усі спроби згадати PIN-код картки, або отримати докладну інформацію про витрати за номером.Реєстрація номера дає додатковий захист від шахраїв, які можуть намагатись заволодіти номером і отримати доступ до банківських акаунтів або до профілів у соцмережах.Також новий функціонал значно полегшує ідентифікацію. Якщо раніше для реєстрації номеру потрібно було звернутись до магазину особисто, то нині все можна зробити шидко, віддалено і безпечно – за допомогою застосунків Дія та My Vodafone, які вже є в смартфонах більшості користувачів мобільного зв’язку.Як зареєструвати свій номер за допомогою Дії та My VodafoneДля того, щоб зареєструвати номер, потрібно зайти в застосунок My Vodafone і знайти послугу «Реєстрація номера» у розділі «Швидкий доступ». Натискаючи на кнопку «Зареєструвати номер», абонент переходить в Дію, передає копію цифрового документа (паспорт громадянина України у формі ID-карти чи закордонний паспорт) та підверджує реєстрацію номера. Після цього номер стає зареєстрованим та прив’язаним до особи, а значить – більш захищеним.Завдяки шифруванню та кодуванню Vodafone гарантує безпеку персональних даних.