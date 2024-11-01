Польща посилює контроль за міжнародними перевезеннями

1 ноября 2024, 12:45

З 1 листопада всі іноземні перевізники, включаючи українських, зобов'язані реєструвати свої перевезення в системі SENT перед перетином польського кордону.

Реєстраційний номер RMPD або замінний документ водій повинен мати при собі постійно.

Вимоги для компаній з країн поза ЄС:• постійне передавання геолокаційних даних• вантажівки повинні мати активований локатор перед початком перевезення.Штрафи за порушення:• для водіїв: 1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстрації, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор.• для перевізників: 12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокації.