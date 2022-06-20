lifecell першим запускає реєстрацію номерів через застосунок Дія

20 июня 2022, 12:45

Відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у Дії.

Реєстрація мобільного номеру забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента й отримання доступу до персональних даних. Запуск реєстрації номеру телефону в застосунку Мій lifecell за допомогою сервісу Дія допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора.

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через Дію, треба пройти декілька кроків:

- клікнути на відповідний банер в застосунку Мій lifecell («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

- дати згоду на реєстрацію;

- ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

- через застосунок Дія підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);

- підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

- отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Реєстрація номеру за допомогою документів у Дії є логічним продовженням інтеграції із застосунком - півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у Дії, що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.

Команда lifecell працює 24/7, щоб забезпечувати якісний зв’язок та надавати підтримку своїм абонентам.