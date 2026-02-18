У відділеннях Нової пошти можна верифікувати Starlink

18 февраля 2026, 14:15

Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати власні термінали супутникового інтернету Starlink у відділеннях Нової пошти.

Ініціатива проводиться в координації з Міністерством цифрової трансформації, щоб полегшити і пришвидшити реєстрацію пристроїв та забезпечити прозорий облік терміналів супутникового зв'язку в Україні під час війни.

У відділеннях Нової пошти приватні особи можуть зареєструвати до трьох пристроїв на одну людину. Якщо у вас один Starlink, тоді його можна верифікувати дистанційно і приносити не обов'язково. У разі, якщо пристроїв більше, то потрібно мати їх із собою під час звернення у відділення.Щоб пройти верифікацію максимально швидко, радимо попередньо зареєструватись на сайті Нової пошти: https://starlink-registry.novaposhta.uaВерифікувати Starlink у відділенні Нової пошти — легко. Для цього потрібно надати оператору:паспорт (ID-карта або закордонний паспорт);РНОКПП (ідентифікаційний код);KIT-номер (серійний номер комплекту) — зазвичай знаходиться на коробці;UTID (унікальний ідентифікатор термінала) та/або Dish ID (ідентифікатор антени/термінала);номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink;посилання на портал, де можна перевірити цей номер.На кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Після оформлення дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації України. Відстежити статус верифікації пристрою можна в особистому кабінеті застосунку Starlink.