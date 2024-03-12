У Кривому Розі переплатили майже 1 млн грн за Starlink для "пунктів незламності

12 марта 2024, 14:15

У Кривиосу Розі за 2,3 млн грн купили 40 терміналів супутникового зв’язку «Starlink», частина яких встановили в місцевих «Пунктах незламності».



Правоохоронці вважають, що Криворізька міська рада переплатила на цій закупівлі майже 1 млн грн. Підозру отримала головна бухгалтерка департаменту, який проводив закупівлю.