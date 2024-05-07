7 мая 2024, 9:15

Польща продовжить абонплату Starlink, які передала Україні, - Мінцифра

Польща ухвалила рішення продовжити абонплату терміналів Starlink, які раніше передавала Україні в рамках допомоги, зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.


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