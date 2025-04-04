Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

4 апреля 2025, 9:45

«Загалом завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше — 29 500 — від Польщі», - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.