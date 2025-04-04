Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

«Загалом завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше — 29 500 — від Польщі», - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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