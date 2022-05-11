Держспецзв'язку передала термінали Starlink Вінницькій військовій адміністрації

11 мая 2022, 10:45

Вінницька обласна військова адміністрація отримала вісім Starlink від Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України.

Супутниковий інтернет від компанії Space X Ілона Маска допомагає Україні під час війни. Термінали Starlink нині активно використовуються на обʼєктах критичної інфраструктури.Від 20 квітня за ініціативи Держспецзв’язку за підтримки Віцепремʼєр-міністра України – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, НКРЗІ (НКЕК) дозволила використання терміналів Starlink усім охочим на період воєнного стану.Зараз Старлінками користуються мобільні оператори та інтернет-провайдери там, де потрібно швидко відновити доступ українців до інтернету, передусім на звільнених від російських окупантів територіях.