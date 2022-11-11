Україна отримала ще 1570 Starlink від уряду Польщі

11 ноября 2022, 15:15

Ці термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно. Наприклад, у звільнених містах та селах завдяки Старлінкам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету.