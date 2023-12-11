Туск пообіцяв, що новий уряд Польщі вирішить проблему блокування кордону

11 декабря 2023, 11:45

За його словами, пріоритетною у сфері відносин з Україною стане проблема із страйком польських перевізників. Але уряд діятиме на користь своїх громадян.



До речі, сьогодні Дональд Туск сказав журналістам, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня та приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного дня брати участь у саміті Європейського Союзу у Брюсселі.