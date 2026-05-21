ГлавнаяНовости
21 мая 2026, 9:45

Суд у Казахстані дозволив "Нафтогазу" стягнення мільярдного боргу з "Газпрому"

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення та дозволив виконання на території Казахстану стягнення близько 1,4 млрд доларів із "Газпрому" на користь української компанії.


Оцените новость:
  • 0 оценок