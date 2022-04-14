Anonymous взломали "Газпром"

Речь идет о «Газпроме Линде Инжиниринге». В сеть слили данные общим объемом 728 ГБ.
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ЕКА прекратило сотрудничество с РФ по лунной программе 0.00