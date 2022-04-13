13 апреля 2022, 9:15

Сервера правительства РФ "вскрыли" Anonymous

Anonymous взломали сервера российского правительства и получили доступ к 700 Гб информации.

Также хакеры получили доступ к электронным письмам Министерства культуры РФ.
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