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13 апреля 2022, 9:15
Сервера правительства РФ "вскрыли" Anonymous
Anonymous взломали сервера российского правительства и получили доступ к 700 Гб информации.
Также хакеры получили доступ к электронным письмам Министерства культуры РФ.
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