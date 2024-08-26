Хакерская группа Anonymous пригрозила правительству Грузии

26 августа 2024, 16:45

«...Если вы (правительство Грузии) продолжите эту авторитарную программу, вы вызовете бурю, которую не сможете контролировать. Мы уничтожим те самые системы, на которые вы опираетесь, чтобы угнетать свой народ... Демократия в Грузии висит на волоске, и именно вы держите нож», - написала в своем X-аккаунте хакерская группа Anonymous.

2 мая Anonymous взломала сайты правящей партии и МВД Грузии, а после, 5 мая, сайт Министерства юстиции страны в знак поддержки протестующих против закона об иноагентах. Последний официально вступил в силу 3 июня после преодоления вето, наложенного президентом Зурабишвили. Именно это закон, который называют «российским», стал причиной массовых протестов в стране.После его принятия, ЕС и США заявили о дальнейшем пересмотре двусторонних отношений с Грузией.