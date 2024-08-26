26 августа 2024, 16:45

Хакерская группа Anonymous пригрозила правительству Грузии

«...Если вы (правительство Грузии) продолжите эту авторитарную программу, вы вызовете бурю, которую не сможете контролировать. Мы уничтожим те самые системы, на которые вы опираетесь, чтобы угнетать свой народ... Демократия в Грузии висит на волоске, и именно вы держите нож», - написала в своем X-аккаунте хакерская группа Anonymous.

2 мая Anonymous взломала сайты правящей партии и МВД Грузии, а после, 5 мая, сайт Министерства юстиции страны в знак поддержки протестующих против закона об иноагентах. Последний официально вступил в силу 3 июня после преодоления вето, наложенного президентом Зурабишвили. Именно это закон, который называют «российским», стал причиной массовых протестов в стране.

После его принятия, ЕС и США заявили о дальнейшем пересмотре двусторонних отношений с Грузией. 
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